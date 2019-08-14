Türk Harb- İş geleneği bozmadı

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, sendika üyeleriyle Kurban Bayramının ikinci gününde sendika binasında bayramlaştı. Bayramlaşma programına Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi yönetimi ve sendika üyeleri tam katılım sağladı. Bayramlaşma töreninde konuşan Sendika Başkanı Turhan Yıldız, “Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde kutlayalım. Her şeye kadir olan yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hiçbir insanlık dramına kayıtsız, suskun ve sağır kalmadığını defalarca kanıtlamış bir medeniyetin mensupları olarak, çok daha güzel günler ve bayramlar yaşamamız dileklerimle, tüm dost ve arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı tebrik ederim” dedi.