Bayram tatili boyunca Karamürsel’in Altınkemer plajı doldu taştı. Kurbanlarını bayramın ilk günü kesen aileler, diğer günler sahillere akın etti. Kendilerini Körfez’in serin sularına bırakan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde bir nebze olsun serinledi. Diğer yandan ise plajın giyinme kabinlerini kullanan vatandaşlar kötü bir koku ile karşılaşıyor. Kabinlerde tuvaletini yapan şahıslar kendilerinden sonra kabini kullanmak isteyenlere kötü bir sürpriz bırakıyor. Kabinlerde Mavi Bayraklı plajda yaşanan bu durum vatandaşların en büyük şikayeti oldu. herhangi bir temizlik çalışması yapılmazken geçtiğimiz yıl ücretsiz olan plaja ait WC’ler bu yıl 1 TL ücret karşılığında kullanılabiliyor.
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Altınkemer’de giyinme kabinleri İDRAR KOKUYOR!
Bayram tatili boyunca Karamürsel’in Altınkemer plajı doldu taştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz