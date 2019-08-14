AKP'de değişim başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AKP, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı. "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine giren AKP, son 17 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda büyük başarılara imza attı.

DÖRT BAŞBAKAN, İKİ CUMHURBAŞKANI

AKP, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi. Kesintisiz 17 yıllık iktidarı döneminde AKP, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı eylemleri ve son olarak da FETÖ'nün hain darbe girişimi gibi zorlu süreçlerden geçti.

BÜYÜK KONGRE 2020'DE

İşi sıkı tutan AKP, yerel seçimlerin hemen ardından 'değişim' için düşmeye bastı. AKP'yi 2023 seçimlerine taşıyacak olan kadroların belirleneceği 7'nci Olağan Kongre süreci kasım ayında belde ve mahalle teşkilatlarındaki seçimlerle başlayacak. Sürecin yaklaşık bir yıl sürmesi ve büyük kongrenin 2020 yılının sonbaharında gerçekleşmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında 7'nci Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacaklarını açıklamıştı. Ağustos 2021 yılında yapması beklenen kongre 2023 seçimlerinden dolayı bir yıl erkene alındı.

DELEGE BELİRLEME

Kongre süreci öncesinde, AKP tüzüğü gereğince delege belirleme süreci başlayacak. Eylül ayı içerisinde delege belirleme kriterlerinin hazırlanarak teşkilatlara gönderilmesi planlanıyor. Delegelerin belirlenmesi aşamasında komisyon oluşturulması da gündemde olacak. Delege belirleme sırasında meslek, cinsiyet, yaş gibi kriterler göz önünde tutulacak.