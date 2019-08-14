Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:19 TSİ- Gündem G: Bugün 15:21 TSİ

Depremin 20.yılında neredeyiz?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin 20. Yılında etkinlik düzenledi. Olası bir depreme karşı yeterince hazırlanılmadığına dikkat çekilen etkinlikte, farklı bilim dallarından uzmanlar afet ve toplumsal travmalara dair görüş ve uyarılarını katılımcılarla paylaştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE), “Türkiye’nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek” başlıklı çalıştay serisinin ikincisini düzenledi. Birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker, depreme yönelik çalışmaların afetlerle canlandığını sonrasında ise unutulduğunu vurguladı.

“ORTAK BİR DİLİMİZ YOK”

Türkiye’de sürdürülebilir bir çalışma ve bilgi birikiminin olmadığını belirten Prof. Dr. Aker; “Alanda farklı disiplinlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Buna ek olarak gördüğümüz sorunlardan biri özgüven eksikliği. Ülkemizdeki uzmanlarımızın çoğu yaptıkları işin önemini ve kendilerinin değerini bilmiyor. Travma ve afet çalışmaları alanında somut adımlar atabilmek için yapılan çalışmaların duyurulması, multidisipliner bir çalışmayla kanıta dayalı bilimsel bilgi birikiminin oluşması gerekiyor. Yalnızca üniversiteler değil tüm kamu ve sivil toplumu iş birliği havuzuna toplamak şart. Literatür anlamında bile ortak bir dile sahip değiliz” dedi. Lisans ve lisansüstü eğitimlerin mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aker, üniversiteye kadar olan süreçte ise afet bilincinin tüm öğrenci ve velilere aktarılması gerektiğini söyledi.

“EĞİTİM VERİLMEDİ, BİLGİ AKTARILDI”

Çalıştayda söz alan isimlerden BİLGİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Şimşek ise 1999 depremini doğrudan yaşayan kurum ve kişilerin değiştiğine vurgu yaptı. Depremden sonra üniversitelerde gerekli derslerin konulduğunu fakat eğitimin niteliğine ilişkin sorunlar olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşek konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Afet bölgesi olduğumuz için birçok bölüm açıldı ve doktora programları düzenlendi. Ancak eğitimin niteliği göz ardı edildi. Eğitim bir davranış değişikliğidir. Tek yönlü bir bilgi aktarımı ötesinde davranış değişikliği, yani edinilen bilginin davranışa dönüşümü önemlidir.” Prof. Dr. Şimşek afet sonrasında yapılan psikososyal müdahalelerde triyajın önemli olduğunu belirttiği konuşmasında, bireysel müdahalelerin ötesinde topluma dayalı, toplumsal güçlenmeyi destekleyen yaklaşımların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

ATÖLYELER İLE YÖNTEMLER PEKİŞTİRİLDİ

Çalıştaya Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Nirengi Derneği ve Sınır Tanımayan Doktorlar da katıldı. Etkinlik kapsamında Türkiye’de farklı alanlarda afet ruh sağlığı eğitiminde hangi durumda olunduğuna dair bir forum ve afet yaşamış topluluk ya da bireylere yaklaşımda kullanılacak yöntemler ile ilgili üç atölye gerçekleştirildi.

Bugün 15:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap
Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı mask
Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı
Seymen: Çerkezler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri asimile edildi mask
Seymen: Çerkezler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri asimile edildi
Yeni aldıkları 20 metrelik vinçte mahsur kaldılar mask
Yeni aldıkları 20 metrelik vinçte mahsur kaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek mask
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek
Sirmen taburcu oldu! mask
Sirmen taburcu oldu!
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Salı günü kavrulacağız mask
Salı günü kavrulacağız
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

GALERİ

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı mask
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü mask
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı mask
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
Bebeklere SPA masajı mask
Bebeklere SPA masajı
Bebeği elinden zor aldılar mask
Bebeği elinden zor aldılar
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı mask
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL