Öztürk: Coşkumuzu kaybetmeyelim

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni Bayramın ikinci günü yapıldı. Oda binasında gerçekleşen bayramlaşma programının ev sahipliğini KOTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu yaptı. Programa İstanbul Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, ilçe STK’ları ve siyasi partiler de katıldı.



BİRLİK VE BERABERLİK

Törende konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, her zaman bu mutlu günlerin coşkuyla kutlandığı hatırlatılarak, "Türk halkı dini ve milli bayramlarda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan halkımız her zaman birlik ve beraberlik havası içinde bayram mutluluğunu bir arada yaşamayı başarmıştır.

MİLLİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Türk halkının bu bağlılığını, ülkesine ve milli değerlerine olan sevgisini bozmayı kimse başaramamıştır. Bu bayram ve bundan sonra ki bayramlarda da aynı birlik ve beraberlik içinde coşkuyla dolu olarak kutlamaların yapılmasını diliyoruz. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, mutluluk dolu huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.