İkinci el oto satışında yetki belgesi dönemi

İşletmelerin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi ise yıl sonuna kadar uzatıldı. Şubat 2018’deki düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler ile galericiler sitesi gibi içinde ikinci el taşıt satışı yapılan toplu iş yerlerine, getirilen şartlara uyum sağlamaları için 13 Ağustos 2019’a kadar süre verilmişti.

EK UYUM SÜRESİ

Söz konusu düzenlemeden bu yana geçen sürede işletmelerin büyük kısmı öngörülen şartlara uyum sağlayamadığından, Ticaret Bakanlığınca ticari hayatın sekteye uğramaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yeni yönetmelik değişikliği ile işletme ve toplu iş yerlerine 31 Aralık 2019’a kadar ilave uyum süresi tanındı. Düzenleme ikinci el otomobil satışı yapan işletmeler için, iş yerinin en az 100 metrekare genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde olması, konut altında bulunmaması, temsile yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gibi şartları zorunlu kılıyor.

NE GETİRİYOR?

İkinci el araç alım satımlarında yetki belgesinin zorunlu hala gelmesiyle 8 yaş veya 160 bin km’ye kadar ikinci el otomobillerin alım satımında ekspertiz raporu şart olacak ve yetki belgesi almayanlar ikinci el araç satışı yapamayacak. Noterler rapor olmadan işlem yapamayacak. Araç hasarlarını ve sorunlarını tespit etmek amacıyla ikinci el otomobil ticareti öncesi başvurulan ekspertiz merkezleri de satış öncesinde zorunlu hale gelecek.

YETERLİLİK BELGESİ

İkinci el aracın devri için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli ekspertiz merkezlerinden alınmış araç şart olacak. Ekspertiz merkezlerinin taşıması gereken fiziki şart ile güvenlik tedbirleri de TSE tarafından belirlenirken, bu merkezlerde yalnızca yeterlilik belgesine sahip ustalar çalışacak.