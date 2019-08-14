Yeniden Refah Partisi Kocaeli teşkilatları bayramlaşmak için bir araya geldi. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen programlarda Başkan Aras, Derince’den parti bayramlaşma törenine katılmak için gelen Ahmet İnan isimli vatandaş ile özel olarak ilgilendi. İki bacağı bulunmayan engelli vatandaşın partinin ikinci katta bulunan il binasına kadar çıkarak programa katılmasından çok mutlu olan Aras, Ahmet İnan’ ı tüm milli görüşçülere örnek gösterdi. Ülkemizin kurtuluşunun herkesin elinden gelen gayreti sarf etmesi ile mümkün olduğunu belirten Aras, Ahmet İnan’ı ilk seçimde engelli vatandaşlarımızı temsil etmek üzere ilimizden milletvekili adayı olarak göstereceklerini söyledi. Bayramlaşmak için partinin il binasına gelen partililer, il binasına sığmayınca bayramlaşmak için parti binasının önündeki caddeye çıkıldı.
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YRP, ilk Milletvekili adayını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Kocaeli teşkilatları bayramlaşmak için bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz