YRP, ilk Milletvekili adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Kocaeli teşkilatları bayramlaşmak için bir araya geldi. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen programlarda Başkan Aras, Derince’den parti bayramlaşma törenine katılmak için gelen Ahmet İnan isimli vatandaş ile özel olarak ilgilendi. İki bacağı bulunmayan engelli vatandaşın partinin ikinci katta bulunan il binasına kadar çıkarak programa katılmasından çok mutlu olan Aras, Ahmet İnan’ ı tüm milli görüşçülere örnek gösterdi. Ülkemizin kurtuluşunun herkesin elinden gelen gayreti sarf etmesi ile mümkün olduğunu belirten Aras, Ahmet İnan’ı ilk seçimde engelli vatandaşlarımızı temsil etmek üzere ilimizden milletvekili adayı olarak göstereceklerini söyledi. Bayramlaşmak için partinin il binasına gelen partililer, il binasına sığmayınca bayramlaşmak için parti binasının önündeki caddeye çıkıldı.