Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:32 TSİ- Gündem G: Bugün 15:34 TSİ

ESK, kurbanlıkları satın alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, kurum tarafından satın alınacağı bildirildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülecek. Elde edilen ağırlık 17 lira ile çarpılarak fiyatlandırılacak.

FİYATLAR BELİRLENDİ

Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lira ile çarpılacak. Ayrıca 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırların satın alma işlemleri ise canlı değil Kurumun mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Küçükbaş hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyecek. Tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.

Bugün 15:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap
Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı mask
Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 31 ölü, 284 yaralı
Seymen: Çerkezler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri asimile edildi mask
Seymen: Çerkezler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri asimile edildi
Yeni aldıkları 20 metrelik vinçte mahsur kaldılar mask
Yeni aldıkları 20 metrelik vinçte mahsur kaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek mask
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek
Sirmen taburcu oldu! mask
Sirmen taburcu oldu!
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Salı günü kavrulacağız mask
Salı günü kavrulacağız
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

GALERİ

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı mask
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü mask
Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı mask
Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı
Bebeklere SPA masajı mask
Bebeklere SPA masajı
Bebeği elinden zor aldılar mask
Bebeği elinden zor aldılar
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı mask
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL