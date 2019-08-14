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Tüketici şikâyetinde radikal düşüş var

Denetimler ve yasal düzenlemeler sonrasında müşteri şikâyetlerinde radikal düşüş yaşandığı ortaya çıktı.
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Denetimler ve yasal düzenlemeler sonrasında müşteri şikâyetlerinde radikal düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği rapora göre 2014 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine ulaşan şikayet başvurusu 5.4 milyon iken, bu rakam 2018’de 562 bine düştü. Bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, bir bankanın kredi konusunda kendisini yanılttığını ve itirazına rağmen ücret iadesi yapmadığını kaydetti. Dilekçe Komisyonu banka ve Ticaret Bakanlığı’na konuyu iletti. Banka TBMM’ye gönderdiği yazıda şikayete konu alacağın “müşteri memnuniyeti kapsamında” iade edildiğini kaydetti.

ŞİKAYETLERDE AZALMA

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü TBMM’ye gönderdiği yazıda Türkiye genelinde müşteri şikayetleri istatistiklerini açıkladı. Rakamlara göre, Tüketici Hakem Heyetlerine 2010’da yapılan 179 bin 266 şikayet, 2014’te radikal bir ivmeyle 5 milyon 445 bin 308’e çıktı. Zirve yapan şikayet rakamı, kademeli düştü ve 2018 yılında 562 bin 533 olarak gerçekleşti.

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