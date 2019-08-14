Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma törenine, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TWİTTER ATIŞMASI

Bir süre önce sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptıkları tartışmayla gündeme gelen Akar ve Yılmaz’ın, törende tartışmayı unuttuğu gözlendi. Tüpraş’ın taşınması konusunda Yılmaz’ın ‘siyasi karar’ suçlamalarına cevap veren Akar, “Fabrikaların genel müdürlüklerinin, tesisin bulunduğu ilde olması için hemen yasa çıkaralım. İlk ben imzalarım” demişti.

KARPUZ İKRAMI

Törende kısa bir konuşma yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan herkesin bayramını kutladı. Bayramların kucaklaşmaya vesile olduğunu ifade eden Başkan Adnan Turan’ın konuşmalarının ardından tören, Kandıra Belediyesi tarafından Yerli Kandıra Karpuzu ikramıyla son buldu.