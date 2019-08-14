Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma törenine, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TWİTTER ATIŞMASI
Bir süre önce sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptıkları tartışmayla gündeme gelen Akar ve Yılmaz’ın, törende tartışmayı unuttuğu gözlendi. Tüpraş’ın taşınması konusunda Yılmaz’ın ‘siyasi karar’ suçlamalarına cevap veren Akar, “Fabrikaların genel müdürlüklerinin, tesisin bulunduğu ilde olması için hemen yasa çıkaralım. İlk ben imzalarım” demişti.
KARPUZ İKRAMI
Törende kısa bir konuşma yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan herkesin bayramını kutladı. Bayramların kucaklaşmaya vesile olduğunu ifade eden Başkan Adnan Turan’ın konuşmalarının ardından tören, Kandıra Belediyesi tarafından Yerli Kandıra Karpuzu ikramıyla son buldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Kemal - Çıkarın bir yasa bütün işletmelerin genel müdürlükleri işletmenin olduğu ilde olsun her şeye yasa çıkarıyorsunuz buna da çıkarın onu bunu suçlayacağınıza bakın sayın akar ne güzel öneri getirmiş.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.