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Yılmaz ve Akar, Kandıra’da barıştı

Geçtiğimiz günlerde, Tüpraş’la alakalı olarak sosyal medya üzerinden tartışan CHP Milletvekili Haydar Akar ve AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz Kandıra Belediyesi ve Kandıra’daki kent bayramlaşmasında bir araya geldi
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Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma törenine,  AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TWİTTER ATIŞMASI

Bir süre önce sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptıkları tartışmayla gündeme gelen Akar ve Yılmaz’ın, törende tartışmayı unuttuğu gözlendi. Tüpraş’ın taşınması konusunda Yılmaz’ın ‘siyasi karar’ suçlamalarına cevap veren Akar, “Fabrikaların genel müdürlüklerinin, tesisin bulunduğu ilde olması için hemen yasa çıkaralım. İlk ben imzalarım” demişti.

KARPUZ İKRAMI

Törende kısa bir konuşma yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan herkesin bayramını kutladı. Bayramların kucaklaşmaya vesile olduğunu ifade eden Başkan Adnan Turan’ın konuşmalarının ardından tören, Kandıra Belediyesi tarafından Yerli Kandıra Karpuzu ikramıyla son buldu.

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Yorumlar

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Kemal - Çıkarın bir yasa bütün işletmelerin genel müdürlükleri işletmenin olduğu ilde olsun her şeye yasa çıkarıyorsunuz buna da çıkarın onu bunu suçlayacağınıza bakın sayın akar ne güzel öneri getirmiş.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 16:57

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