Yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra bölgesinde ilginç manzaralar yaşanıyor. Bugün de Kandıra yolu Yusufça mevkiinden geçen bir tatilci yol kenarındaki bir mısır tarlasından 7 mısır kopararak, tarlaya 5 TL para bırakmış. Parayı sıkıştırdığı kağıdın üstüne, “Abi 7 mısır aldık, 5 TL bıraktık. Helal et. Etmezsen de canın sağolsun” yazan bir vatandaş parayı ve notu mısırın üzerine bırakarak yoluna devam etmiş.