Yaz aylarında tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra bölgesinde ilginç manzaralar yaşanıyor. Bugün de Kandıra yolu Yusufça mevkiinden geçen bir tatilci yol kenarındaki bir mısır tarlasından 7 mısır kopararak, tarlaya 5 TL para bırakmış. Parayı sıkıştırdığı kağıdın üstüne, “Abi 7 mısır aldık, 5 TL bıraktık. Helal et. Etmezsen de canın sağolsun” yazan bir vatandaş parayı ve notu mısırın üzerine bırakarak yoluna devam etmiş.
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Tarladan aldığı mısır için para ve bu notu bıraktı
Kardıra yolu üzerinde bir mısır tarlasından 7 mısır koparan bir vatandaş, tarlaya 5 TL para bıraktı. Tarlaya bir de not bırakan vatandaş, ayrıca tarla sahibinden helallik istedi.
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Yorumlar
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İzmitli - Not güzel ücret az. Yedi mısır on lira. Bir güzellik yapacaksak eksiksiz yapalım.
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