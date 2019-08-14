Kartepe Eşme mevkisinde, öğle saatlerinde, D100 yolu üzerindeki üst geçide çıkan kadını görenler, polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, üst geçitten yola sarktı. İhbarla gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak keserken, kadının yola düşmemesi için üst geçidin altına TIR'lar çekildi. Köprüden sarkan kadın, bir süre bayılarak, TIR'ın dorsesine düştü. Çevredekiler ve sağlık ekipleri, hemen TIR'ın üzerine çıkıp, bayılan kadını sedyeyle indirdi. Bu sırada kadının eşi de olay yerine koşarak geldi. Kadın, ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
Bugün 16:15 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:16 TSİ
İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü
Kartepe'de D100 yolundaki üst geçidin üzerine çıkan kadın, intihar girişiminde bulundu. Köprüden sarkan kadın, bir süre sonra bayılınca TIR'ın dorsesine düştü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz