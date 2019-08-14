Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değiremendere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Koray A. ve arkadaşı Kerim O. (11) yüzmek için denize girdi. 2 çocuk dalgalar nedeni ile bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde çocukların boğulduğunu gören Koray A.’nın annesi Zehra A. hemen denize atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen kadın, çocukları kurtarmak isterken kendisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen Zehra A. ve 2 çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi geçiren 3kişi sahile geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Zehra A., Koray A. ve Kerim O. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelinin olmadığı öğrenildi.
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Anne ve 2 çocuğu boğulmaktan son anda vatandaşlar kurtardı
Gölcük'te boğulma tehlikesi geçiren oğlunu ve komşusunun oğlunu kurtarmak isterken dalgalara kapılan anne ile çocukları vatandaşlar kurtardı.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Allah korumuş. Yüzme eğitimi almak şart.
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