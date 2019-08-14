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Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Albayrak, “Ülke genelinde yapılan yaygın ve yoğun denetimler neticesinde yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanım oranlarında ise düşüş yaşanmaktadır” dedi.
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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Hükümetin sigaradan alınan vergileri arttırmasına paralel olarak sigara satışlarında azalma görülmekte midir? 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ülkemizde tüketilen sigara miktarı ne kadardır? 2009 ve 2018 yıllarında sigaradan alınan vergi oranları nedir? Artırılan vergilerle beraber kayıt dışı kaçak sigaraların tüketimindeki artışla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaçak sigaralardan dolayı devletin yaşadığı vergi kaybı ne kadardır? 2009 ve 2018 yıllarında ele geçirilen kaçak sigara miktarları yıl bazında ayrı ayrı olmak üzere ne kadardır? Ülkemizdeki tütün üretimi miktarı 2009 ve 2018 yıllarında ayrı ayrı olmak üzere ne kadardır? Ülkemizde en çok hangi illerde tütün üretimi yapılmaktadır?” şeklindeki sorularını yöneltti. Cevap Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

2007'DEN BERİ UYGULANIYOR

CHP’li Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren, üretici ve/veya ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak 2007 yılından itibaren Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin uygulandığını hatırlattı. Fakat hatırlatmakla kaldı. Bakan Albayrak, Gürer’in sorularına yanıt vermekten kaçındı. Ayrıca Bakan Albayrak, “Ülke genelinde yapılan yaygın ve yoğun denetimler neticesinde yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanım oranlarında ise düşüş yaşanmaktadır” dedi. Fakat önergede sunulan bütün sorular yanıtsız kaldı.

GÜRER: BAKAN YANITI ASLINDA BİR İTİRAFTIR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakan yanıtında görüldüğü üzere, yasa dışı sigara yakalama rakamlarında artış görülmüş. Bakanın bu cevabı esasen kaçak sigaranın ülkemizde varlığının itirafı gibidir. Kaçak sigara ülkemize nereden, nasıl, hangi yollarla gelmektedir? Ayrıca sorularımız yanıtlansa gerçek açığa çıkacaktı. Halkın ve Milletvekilinin bilgi edinme hakkı ne yazık ki bu tür yanıtlarla suiistimal ediliyor. Veriler eğer saklanıyorsa orada sorunun varlığı gizlenmek isteniyor demektir. Kaçak sigaranın yakalanması, kaçak sigara kullanımı azaldı sonucunu vermez. Kaçak sigara kullanımının azaldığı ispatı nedir? Bakan yanıtları, sorulara açık yanıt verilinceye kadar anlamsızdır” dedi. Kaynak: CUMHURİYET

Bugün 17:18 TSİ - Ekonomi

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