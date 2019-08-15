Büyükşehir 5 milyar ile Kocaeli’ye ne yapacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta üst yapı işleri ile birlikte yaklaşık 5 milyar liraya mal olacak Gebze-Darıca Metrosu’nu Ulaştırma Bakanlığı’na devretti. Söz konusu devir sonrasında CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir bir açıklama yayınladı. Belediyenin büyük bir yükten kurtulduğunu ifade eden Taşdemir, başkan Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde şirketlerle birlikte yıllık 5 milyar liralık bir bütçesi olan belediyeye maddi yük getirecek bir proje olmadığını belirtti.
5 MİLYARLIK YÜK KALKTI
Engin Taşdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Merkezi hükümet, Ankara yıllardır Kocaeli’yi görmezden geliyor, yatırım yapmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro gibi büyük yatırımları dahi kendi hayata geçiriyordu. Tahir Büyükakın’ın geçtiğimiz hafta Gebze-Darıca Metrosu’nu Ulaştırma Bakanlığı’na devrettiğini öğrendik. Bugüne kadar bir iki köprülü kavşak ve hastanelerle yetinen Kocaeli için bu sevindirici bir haber. Şimdi başka haberler bekliyoruz. Tahir Büyükakın bu kent için hangi büyük projeyi hayata geçirecek? Sadece metrodan gelen 5 milyarlık rahatlama ile sosyal belediyecilik ve üretim adına büyük projelerin beklentisi ortaya çıktı.
BAKANLIKLAR YAPACAK
31 Mart seçimleri öncesinde Büyükakın’ın seçim beyannamesinde maddi yük getirecek çok büyük bir proje bulunmuyordu. Beyannamede yer alan İzmit ve Gebze arasında kurulacak Körfezray mevcut tren yolu üzerinde ilerleyecek. Kuzey ve Güney Marmara otoyolları ile Kandıra Duble Yolu Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Yine beyannamede yer alan hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek. Peki İZAYDAŞ, İSU, İzmit Su, Antikkapı A.Ş. ve BELDE A.Ş. gibi şirketleriyle birlikte yıllık 5 milyar lira bir bütçeyi yaratan Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’ye ne yapacak?
KOCAELİ NE BEKLİYOR?
Havada kalan cümlelerle ulaşım rahatlayacak, sağlık gelişecek, turizm sektörü büyüyecek demekle olmuyor. Bu kent, Eskişehir gibi bir bozkırı Türkiye’nin marka şehri haline getiren Yılmaz Büyükerşen tarafından üretilen vizyon projeleri bekliyor. Bu kent Çukurbağ ve Orhan mahallerindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını, Astakos liman kentinde kazı çalışmalarının başlamasını bekliyor. Bu kent tramvay hattının 510-15 kilometreden çok daha geniş bir bölgeye yayılmasını, Kartepe zirvesindeki trafik sorunun ortadan kalkmasını, Kartepe teleferiğinin inşa edilmesini, İzmit Körfezi’nde ulusal ve uluslararası yüzme, yelken ve kürek müsabakalarının düzenleneceği tesislerin oluşturulmasını, İzmit, Körfez ve Derince’nin üst kısımlarında yer alan gölet çevrelerinde turistik tesislerin inşa edilmesini istiyor.
BELEDİYECİLİK DENİNCE AKLA CHP GELİYOR
Kocaeli’de belediyecilik denince akla gelen CHP’nin merkezi hükümeti arkasına almadan, yok dönemde inşa ettiği Yuvacık Barajı, atık denince Türkiye’de akla gelen İZAYDAŞ, doğalgaz altyapısını köylere kadar götüren İZGAZ gibi markaları biliyor, unutmuyor. Kocaeli yok dönemde, Büyükşehir Kanunu çıkmadan, Büyükşehir’in sınırları bütün kenti kapsamazken CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği vizyon projelerin yanında AKP döneminde yalnızca Sekapark düzenlemesi ve Yuvacık Barajı’nın yanında sadece gölet olarak anılan Namazgah Barajı’nın yapılmasını hak etmiyor. Kocaeli’ye dair umutlarımız var, hayallerimiz büyük. Dilerim önümüzdeki dönemde, üzerinden milyarlarca liralık ödeme yükünü atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın başkanlığında kent yararına projeler ortaya koyar.”
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Yorumlar
(7 )
Suadiye - Sen izmit belediyesinin yapmadıgı işlerle ilgilen işgüzar
Derya - aman abi gaza gelip birseyler yapmayin, chplilere uymayin, sonra onlarin borcu faizi, zaten bir getirisi de olmaz , belediye sadece kendi üzerine düsen standart isleri yapsin , fantastik projelere kapilmasin, paralari bosa harcamayin, zaten su an gerekenin 2 kati insan bina organizasyon ile siskinlik var, bu fazla harcamalar issizlik, pahalilik olarak geri donuyor.
Kemal - Derince limanındaki ışıklar neden kaldırılmıyor orası Türkiyenin ithalat ihracat kapısı Büyükşehir gidiyor Değirmendere yüzbaşılara yapıyor orası çok acilmiş gibi acil olan Derinceyi pas geçiyor.
burak - yol yapsınlar yol şehir yol fakiri. yeni stada en az çok şeritli 2 yol gerek. Şehir hastanesine en az 3 farklı yol gerekli. Kuruçeşme ve derince liman ışıkları kaldıracak kavşak gerekli. tramvay uzatma hatlarının 2 koldan başlaması gerekli. D130 üzerindeki ışıkların köprülü kavşaklar ile kaldırılması gerekli özellikle Gölcük içi, Ulaşlı, Ereğli , Karamürsel içi ışıkları. Santral bayırı sorunu var yapılabiliyorsa tünel ile geçilmeli. İzmit - Kuruçeşme arasına toplu taşıma araçlarının kullanacağı alternatif bir bulvar yapılmalı D100'ü rahatlatmak için. Orduevi yıkılıp o kavşak rehabilite edilmeli iş çok seçim biteli 6 ay oldu büyükşehir uykuda
Dogrucu - Kocaeliye guveniyoruz....izmit ne yapacak caddeler coplukten gecilmiyor,yuruyus yolu kokuyor,sinekler istila etmiş uyku yok....
Özgür - Başta Derince 60 Evler üstgeçidi olmak üzere bir çok üst geçit perişan durumda bunlara el atılıp yenilenmeli. Bu noktada çok büyük bir hastane var Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaşılar ve engelliler bu köprüden geçemiyor buna artık bir çözüm bulun lütfen!
Özgür - Yapılanlarda bakım yok ki gidin Gölkay park a bisiklet yollarının bakımsızlığını, akmayan çeşmelerini, her taraftaki çöpleri görün. Oradaki işletmelerde orayı mahveden ikinci neden bisiklet yollarını sandalyelerle işgal edenler mi, o gölden sürekli hortumlarla su çekip tarlasını sulayanlar mı ne iserseniz var yazık ettiler Gölkay parka!
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