Büyükşehir 5 milyar ile Kocaeli’ye ne yapacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta üst yapı işleri ile birlikte yaklaşık 5 milyar liraya mal olacak Gebze-Darıca Metrosu’nu Ulaştırma Bakanlığı’na devretti. Söz konusu devir sonrasında CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir bir açıklama yayınladı. Belediyenin büyük bir yükten kurtulduğunu ifade eden Taşdemir, başkan Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde şirketlerle birlikte yıllık 5 milyar liralık bir bütçesi olan belediyeye maddi yük getirecek bir proje olmadığını belirtti.

5 MİLYARLIK YÜK KALKTI

Engin Taşdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Merkezi hükümet, Ankara yıllardır Kocaeli’yi görmezden geliyor, yatırım yapmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro gibi büyük yatırımları dahi kendi hayata geçiriyordu. Tahir Büyükakın’ın geçtiğimiz hafta Gebze-Darıca Metrosu’nu Ulaştırma Bakanlığı’na devrettiğini öğrendik. Bugüne kadar bir iki köprülü kavşak ve hastanelerle yetinen Kocaeli için bu sevindirici bir haber. Şimdi başka haberler bekliyoruz. Tahir Büyükakın bu kent için hangi büyük projeyi hayata geçirecek? Sadece metrodan gelen 5 milyarlık rahatlama ile sosyal belediyecilik ve üretim adına büyük projelerin beklentisi ortaya çıktı.

BAKANLIKLAR YAPACAK

31 Mart seçimleri öncesinde Büyükakın’ın seçim beyannamesinde maddi yük getirecek çok büyük bir proje bulunmuyordu. Beyannamede yer alan İzmit ve Gebze arasında kurulacak Körfezray mevcut tren yolu üzerinde ilerleyecek. Kuzey ve Güney Marmara otoyolları ile Kandıra Duble Yolu Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Yine beyannamede yer alan hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek. Peki İZAYDAŞ, İSU, İzmit Su, Antikkapı A.Ş. ve BELDE A.Ş. gibi şirketleriyle birlikte yıllık 5 milyar lira bir bütçeyi yaratan Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’ye ne yapacak?

KOCAELİ NE BEKLİYOR?

Havada kalan cümlelerle ulaşım rahatlayacak, sağlık gelişecek, turizm sektörü büyüyecek demekle olmuyor. Bu kent, Eskişehir gibi bir bozkırı Türkiye’nin marka şehri haline getiren Yılmaz Büyükerşen tarafından üretilen vizyon projeleri bekliyor. Bu kent Çukurbağ ve Orhan mahallerindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını, Astakos liman kentinde kazı çalışmalarının başlamasını bekliyor. Bu kent tramvay hattının 510-15 kilometreden çok daha geniş bir bölgeye yayılmasını, Kartepe zirvesindeki trafik sorunun ortadan kalkmasını, Kartepe teleferiğinin inşa edilmesini, İzmit Körfezi’nde ulusal ve uluslararası yüzme, yelken ve kürek müsabakalarının düzenleneceği tesislerin oluşturulmasını, İzmit, Körfez ve Derince’nin üst kısımlarında yer alan gölet çevrelerinde turistik tesislerin inşa edilmesini istiyor.

BELEDİYECİLİK DENİNCE AKLA CHP GELİYOR

Kocaeli’de belediyecilik denince akla gelen CHP’nin merkezi hükümeti arkasına almadan, yok dönemde inşa ettiği Yuvacık Barajı, atık denince Türkiye’de akla gelen İZAYDAŞ, doğalgaz altyapısını köylere kadar götüren İZGAZ gibi markaları biliyor, unutmuyor. Kocaeli yok dönemde, Büyükşehir Kanunu çıkmadan, Büyükşehir’in sınırları bütün kenti kapsamazken CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği vizyon projelerin yanında AKP döneminde yalnızca Sekapark düzenlemesi ve Yuvacık Barajı’nın yanında sadece gölet olarak anılan Namazgah Barajı’nın yapılmasını hak etmiyor. Kocaeli’ye dair umutlarımız var, hayallerimiz büyük. Dilerim önümüzdeki dönemde, üzerinden milyarlarca liralık ödeme yükünü atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın başkanlığında kent yararına projeler ortaya koyar.”