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Kandıra yolu havadan denetlendi

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra’da bayram tatilini geçirenler dönüşe geçerken, jandarma helikopterle havadan denetimde bulundu.
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Karadeniz kıyısında mavi bayraklı sahilleri bulunan Kandıra, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nda jandarma ekipleri bayram tatili dönüşü havadan denetim yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky S70 helikopter ile yapılan uygulamada, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerinin araçlarının plakaları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma yetkilileri, yaz döneminde Kandıra yolunda denetimlere devam edeceklerini, özellikle hafta sonlarında yol üzerinde 5 kilometre aralıkla denetleme yapılacağını bildirdi. Trafik tedbirlerinin plaka tanıma, elektronik denetim ve radar sistemleriyle destekleneceği de öğrenildi.

Bugün 09:36 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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