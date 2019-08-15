Düzeneği bırakıp kaçtılar!

Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan liman çevresinde yer alan nakliyat firmasının araçlarından yakıt çaldıkları tahmin edilen şahıslar, olayda kullandıkları düzenekleri bırakarak kaçtılar. Alınan bilgi ve iddialara göre, düzeneklerin fark edilmesinden sonra yapılan araştırmada şüpheli olarak alınan plaka üzerinde çalışma başlatan polis, şahısları aramaya başladı. Olay yerinde bırakılan düzenekler incelemeye alındı ve polis geniş çaplı araştırma başlattı.