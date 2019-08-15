Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:53 TSİ- Gündem G: Bugün 16:32 TSİ

Düzeneği bırakıp kaçtılar!

Körfez'de bulunan bir liman çevresinde yer alan nakliyat firmasının araçlarından yakıt çaldıkları tahmin edilen şahıslar, olayda kullandıkları düzenekleri bırakarak kaçtılar.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan liman çevresinde yer alan nakliyat firmasının araçlarından yakıt çaldıkları tahmin edilen şahıslar, olayda kullandıkları düzenekleri bırakarak kaçtılar. Alınan bilgi ve iddialara göre, düzeneklerin fark edilmesinden sonra yapılan araştırmada şüpheli olarak alınan plaka üzerinde çalışma başlatan polis, şahısları aramaya başladı. Olay yerinde bırakılan düzenekler incelemeye alındı ve polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Bugün 09:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Düzeneği bırakıp kaçtılar! mask
Düzeneği bırakıp kaçtılar!
Kocaeli'ye bir üst geçit daha mask
Kocaeli'ye bir üst geçit daha
Kandıralılar bu tatilcileri İSTEMİYOR! mask
Kandıralılar bu tatilcileri İSTEMİYOR!
YRP, ilk Milletvekili adayını açıkladı mask
YRP, ilk Milletvekili adayını açıkladı
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Kurban Bayramı dönüş çilesi TEM’i kilitledi mask
Kurban Bayramı dönüş çilesi TEM’i kilitledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek mask
Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap mask
Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

GALERİ

İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu mask
Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı mask
Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL