Kocaeli'ye bir üst geçit daha

Ulaşımda önemli yatırımlara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yanı sıra yayaların da ulaşımı kolaylaştırmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne inşa edilen yaya üst geçidi de bu projelerden birisi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu tamamlanan modern üst geçit, vatandaşların hizmetine sunuldu.
TARTAN PİST VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI
Bölge halkının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üst geçitte asansör cephe kaplaması ve asansör imalatları tamamlandı. Köprü üstü yaya yürüyüş yolunun korkuluk imalatlarının bitirildiği çelik üst geçitte, zemine kaymayan maddeden imal edilen tartan pist uygulaması yapıldı. Modern ve şık görünümüyle inşa edilen çelik üst geçitte toplamda 70 ton çelik kullanıldı. Ayrıca üst geçidin etrafından çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.
ÇİFT ASANSÖR BULUNUYOR
Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesine inşa edilen çelik üst geçit, çift asansörlü olarak inşa edildi. Üst geçit uzunluğu 34, genişliği 3, yoldan yüksekliği ise 6.25 metre. Modern üst geçit, bölgede yaya ulaşımında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Bölgede oturan halk ve öğrenciler, proje çalışmaları tamamlandıktan sonra mevsim şartlarından kaynaklanan sorunları da yaşamayacak.
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Yorumlar
(2 )
Adil - komedi..... 21. yy üst geçit yaptık diye reklam yapılıyor....
burak - resimlerde de görüldüğü gibi yol bomboş trafik seyrek akıyor. Orta refüj üzerine tel çit yapmadıkları sürece bu boş yolda kimse üst geçidi kullanmaz. Bizim insanımız tembeldir kural tanımaz o kadar merdiveni kimse çıkmaz
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