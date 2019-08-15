Kandıralılar bu tatilcileri İSTEMİYOR!

Yaz aylarında yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kandıra kendini bilmez vatandaşların çöp yığınlarıyla başbaşa kalıyor. Bu durumdan en mağdur olan kişiler de yine Kandıralılar oluyor. Bugün yine çok sayıda vatandaşın akın ettiği Kandıra çöp yığınına döndü. Çöp yığınlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kandıralılar, “Böyle bırakacaksanız gelmeyin!” diyerek tepki gösterdi.

DUYARLI OLALIM Kandıralılar, “Yüzbinlerce günübirlikçiye ev sahipliği yapan sahillerimiz çöp yığınlarıyla başbaşa bırakıldı. Çöpünü her yerde bırakan da maalesef biziz. Şimdi izmit'ten Kandıra'mıza , sahillerimize kadar her ağaç gölgesi çöp içinde. Dönüş yoğunluğu başladı. Ve seneye yaza kadar kimsenin aklına gelmeyen Kandıra. Kocaeli'nin akciğerleri için duyarlı olalım” açıklaması yaptı.