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Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, “AK Parti’de artık ömrünü tamamladı” dedi.
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AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, AKP’nin 18’inci kuruluş yıl dönümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “AK Parti’de artık ömrünü tamamladı” ifadelerini kullanan Mehmet Metiner, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var" dedi.

Yeni Akit'ten Mehmet Özmen'in haberine göre, Mehmet Metiner'in açıklamaları özetle şöyle:

"Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye şartlarında kurumuş AK Parti’de artık ömrünü tamamladı. 2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti.”

“PARTİYİ YÖNETENLER İLE MECLİS GRUBU KESİNKES BİRBİRİNDEN AYRILMALI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerektiğini söyleyen eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, yeni yapılanmaya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yaptığı, partinin de dava şuuruyla donanmış yeni kadrolarla yönetildiği bir model şart. Partiyi yönetenler ile meclis grubu kesinkes birbirinden ayrılmalı. Belediye başkanları ve milletvekilleri partiyi yerelde belirleyen veya onların üstünde güç sahibi olan kimseler olmaktan çıkartılmalı. Belediye başkanları partilerinin belirlediği ilkeler doğrultusunda sadece belediye hizmetleriyle meşgul olmalı. Milletvekilleri partilerinin emrinde kendi seçim bölgelerinde gerekli çalışmaları yapmalı. Yasama faaliyetlerinin yanısıra tek işleri seçmen toplulukları olmalı. Parti belediye başkanlarının ve milletvekillerinin veya genel merkezde görevli vekillerin emrinde olmamalı.

İşte o zaman güç tekelleşmesinin önüne geçilir. Parti güçlü olur. İl ve ilçe başkanları kimsenin adamı olmadan çalışır. Herkes sadece görevini yaptığında dava kazanır. Bu teşkilat modeliyle yeni bir AK Parti kurulmalı diyorum. İçeride yapılacak tadilatlar korkarım ki amacımıza ulaşmamızı mümkün kılmaz." Kaynak: ODATV

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Yorumlar

(2)
02

Mücahit - Zaten bunu bilmeyenmi var.. artık .perşembenin gelişi Çarşambadan belli.belediyeler tektek gitti.vatandaşlar baskılardan tehditlerden bıkmıştı.artık korkunun ecele faydası yok.abbas yolcu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 17:23
01

Türkiye Seviyor - ak parti politikalari arjantindeki peronist partiden alinmadir. kabaca, gelirin 1/3 unun en fakir kisma aktarilmasidir. burda problem sanayi yatirimi yapilmamasidir.

peronist politikalar ve politikacilar, halk tarafindan cok sevilir, bitisleri ise ancak hazinedeki paranin / alinan borclarin bitmesi ile olur. hazinenin ve borclarin dibine gelene kadar biraz daha zaman var gibi goruluyor. arjantin tecrübesi cok onemlidir, bugun halen Evita Peron 40 sene sonra bile cilginca seviliyor. akp gitse de Tayyip Beye olan derin sevgi degismeyecektir.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 12:58

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