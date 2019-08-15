Hakemlerimiz de bayramlaştı…

Bayramlaşmada ev sahipliği Başkanvekili Zülfikar Akça yaparken, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, Kocaeli Spor Masörleri Derneği Başkanı Adil Nazlıgül, ilimiz hakemleri Tuğba Başkaya, Ali Can Erçelik, Erhan Atakay, Hakan Sarısoy, Halim Yılmaz ve Burak Celep katıldı.

AKÇA’DAN BAYRAM TEBRİĞİ

Çeşitli ikramların sunulduğu ve hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Zülfikar Akça “Bayramlar birlik ve beraberliğimizi sağlama, dayanışmamızı kuvvetlendirme anlamında çok önemlidir. Bu vesile ile Kurban Bayramı’nın başta hakem camiamıza olmak üzere ve spor camiamıza hayırlar getirmesini diliyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum” dedi.