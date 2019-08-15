Darıca yeniden topbaşı yaptı

3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., kaldığı yerden yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Arife günü sona eren Afyon kampının ardından memleketlerine giden futbolcu ve teknik kadro, 3 günlük bayram izninden döndü. Dün saat 15.30’da tesislerde toplanan sarı-yeşilliler, 3’üncü etap hazırlıklarına saat 18.00’de yaptığı antrenmanla start verdi. Bu arada teknik direktör Özgür Vurur, bir sonraki hafta iyi bir takım ile Modafen maçının provası niteliğinde bir hazırlık maçı yapmak istiyor.