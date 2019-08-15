3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., kaldığı yerden yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Arife günü sona eren Afyon kampının ardından memleketlerine giden futbolcu ve teknik kadro, 3 günlük bayram izninden döndü. Dün saat 15.30’da tesislerde toplanan sarı-yeşilliler, 3’üncü etap hazırlıklarına saat 18.00’de yaptığı antrenmanla start verdi. Bu arada teknik direktör Özgür Vurur, bir sonraki hafta iyi bir takım ile Modafen maçının provası niteliğinde bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
Bugün 10:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:28 TSİ
Darıca yeniden topbaşı yaptı
3. Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., kaldığı yerden yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz