Gebzespor’un kentli rakiplerinden olan Karamürselspor, eski Gebzeli Ahmet Şen ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda Gebzespor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekiple anlaşarak eski takımına rakip oldu. Gebzespor’dan ayrıldıktan sonra Modafen, Kaynaşlı Belediyespor ve 1926 Bulancak formalarını giyen Ahmet Şen, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin tanınan ve aranan kanat oyuncularının başında geliyor. Kariyerinde çıktığı 179 BAL maçında 75 gol atan Ahmet Şen hiç kuşkusuz Karamürselspor’un en iyi transferlerinden biri oldu.
Bugün 10:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:29 TSİ
Karamürsel, Ahmet Şen’i kaptı
Gebzespor’un kentli rakiplerinden olan Karamürselspor, eski Gebzeli Ahmet Şen ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda Gebzespor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekiple anlaşarak eski takımına rakip oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz