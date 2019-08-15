Karamürsel, Ahmet Şen’i kaptı

Gebzespor’un kentli rakiplerinden olan Karamürselspor, eski Gebzeli Ahmet Şen ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda Gebzespor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekiple anlaşarak eski takımına rakip oldu. Gebzespor’dan ayrıldıktan sonra Modafen, Kaynaşlı Belediyespor ve 1926 Bulancak formalarını giyen Ahmet Şen, Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin tanınan ve aranan kanat oyuncularının başında geliyor. Kariyerinde çıktığı 179 BAL maçında 75 gol atan Ahmet Şen hiç kuşkusuz Karamürselspor’un en iyi transferlerinden biri oldu.