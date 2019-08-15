Lösemi hastası Ahmet'in itfaiyeci olma hayali gerçek oldu

Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden Turan – İlknur Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren’e lösemi teşhisi konuldu. Yaşına rağmen hastalığı ile mücadele eden ve Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Ünitesinde tedavi gören Ahmet Eren’in en büyük hayali itfaiyeci olmak. Ahmet Eren’in hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye grubu gerçekleştirdi.



HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Eren, Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Ünitesinde tedavi görüyor. Sık sık hastaneye giden Ahmet Eren, her seferinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze binası önünden geçiyordu. İtfaiyecileri her gördüğünde el sallayan ve itfaiye aracına binmek isteyen Ahmet Eren’in hayali gerçek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye grubu Ahmet Eren’in ailesine ulaştı. Evin adresini öğrenen itfaiye ekipleri Ahmet Eren’in hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı.

AHMET EREN’E SÜRPRİZ ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahya Kaptan İtfaiye Grubu, Ahmet Eren’in evinin bulunduğu sokağa girdiklerinde araçların sirenlerini çalmaya başladı. İtfaiye sirenlerini duyan Ahmet Eren, her şeyden habersiz sokağa fırladı. İtfaiye araçlarının evinin önünde durduğunu gören Ahmet Eren’in mutluluğu görülmeye değerdi.

İTFAİYE ARACI İLE TUR ATTI

Ailesi ile birlikte itfaiyecileri abilerini karşılayan Ahmet Eren’e itfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye arabası hediye edildi. Ahmet Eren daha sonra itfaiye aracına bindirildi. Hayalleri gerçekleşen lösemi hastası Ahmet Eren için itfaiye araçları ile kısa bir mahalle turuna çıkıldı. Minik Eren’in mutluluğu ise görülmeye değerdi.