Gebze’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu sabah Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Emlak Konutları 1.Etap’taki binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.
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Apartmana yıldırım düştü!
Gebze’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz