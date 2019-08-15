Şener usta yetiştiriyor başkaları kapıyor

Ata sporumuz güreşe yaptığı katkılarla tanınan, çok zor şartlara rağmen birçok şampiyon yetiştiren, Kırkpınar’ın eski isimlerinden Şener Sar, İzmit Belediyespor güreş takımında çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok çocuğu güreşe başlatan ve zirveye taşıyan Sar, pehlivanlarını bayramda da bir araya getirerek, örnek bir etkinliğe imza attı. Şener Sar “Önce fide ekeceksin, sonra fidan olacak, sonra meyve veren ağaç olacak, meyve verecek, hazır meyve veren ağacı Herkes sahiplenir” diyerek, kent sporunun acı gerçeğini de gözler önüne serdi. Sporcu göçü nedeniyle yıllardır sıkıntı çeken Kocaeli sporu, pehlivanlarını da birer ikişer kaptırıyor.