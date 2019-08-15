Veliler dikkat!.. Spora ara vermek yok!..

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürlüğü, ilçelerdeki gençlik ve spor müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin spor dairelerinin düzenlediği ücretsiz spor okulları, sonbahar ve kış döneminde de devam edecek. Yaz spor okulları bitime yaklaşırken, yeni dönem için de kollar sıvandı. Okulların açılmasıyla birlikte, Kasım ayında başlayacak okul sporlarına kadar, öğrencilere ücretsiz spor okulları sonbahar ve kış dönemleri eğitimleri verilecek.
YETKİLİLER UYARIYOR
Spor otoriteleri, çocukların yaz aylarındaki spor eğitimlerinin diğer dönemlerde de sürmesi gerektiğini belirterek “Okul ile spor yan yana yürür. Çocuklar spor yaparak derslerine daha iyi adapte olurlar. Bu noktada velilerin destekleyici olması gerekiyor. Çocukları sınavlar için yarış atı yapmak yerine, sporla eğitmeliyiz. Bunun için de ücretsiz spor okulları fırsatı değerlendirmeli” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz