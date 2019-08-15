Uzunspor bayramı sporla geçirdi

Geleneksel olarak bayramlarda bir araya gelen Uzun ailesi ve yakınları, bu bayramı da boş geçmedi. Güneşspor Başkanı Nebil Uzun, “Gençlerle oynadığımız maçta yine futbol dersi verdik” dedi. Maçta Nebil Uzun’un yanı sıra Uğur Cimbat, Tolunay Uzun, Erhan Uzun, İlhan Uzun, Muhammet Berk, Berat Aygın ve Bahadır Uzun da forma giydi.