Geleneksel olarak bayramlarda bir araya gelen Uzun ailesi ve yakınları, bu bayramı da boş geçmedi. Güneşspor Başkanı Nebil Uzun, “Gençlerle oynadığımız maçta yine futbol dersi verdik” dedi. Maçta Nebil Uzun’un yanı sıra Uğur Cimbat, Tolunay Uzun, Erhan Uzun, İlhan Uzun, Muhammet Berk, Berat Aygın ve Bahadır Uzun da forma giydi.
Bugün 12:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:19 TSİ
Uzunspor bayramı sporla geçirdi
Geleneksel olarak bayramlarda bir araya gelen Uzun ailesi ve yakınları, bu bayramı da boş geçmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz