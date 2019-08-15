Sponsorluk çalışmaları kapsamında Bektaş İnşaat ile “ Warm Up” sponsorluğu için anlaşan İzmit Belediye Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, Cuma Ali Bektaş ile bir araya gelerek, sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Koştur “Desteklerinden dolayı Bektaş İnşaat’a teşekkür ediyoruz ve basketbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil ediyor.
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İzmit Belediyespor’a yeni sponsor: Bektaş İnşaat
Sponsorluk çalışmaları kapsamında Bektaş İnşaat ile “ Warm Up” sponsorluğu için anlaşan İzmit Belediye Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, Cuma Ali Bektaş ile bir araya gelerek, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz