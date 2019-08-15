Çayırova’da Köksal sesleri

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de 6’ıncı sezonuna giren Çayırovaspor’da hareketlilik başladı. Şevket Külte’den başkanlık bayrağını devralan Muhammet Yeşilkaya’nın gündeminde hoca konusu var. Bu doğrultuda Yeşilkaya’nın, Şükrü Köksal’ı düşündüğü ve önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam ile bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Daha önceki sezonlarda Gebzespor ve Darıca Gençlerbirliği’nde çalışan Köksal ise, şartların olgunlaşması halinde Çayırovaspor’u çalıştırmaya sıcak bakıyor. Yeşil-Siyahlı ekip, hoca konusunu çözdükten sonra eldeki kadroyla yeni sezon hazırlıklarına start verecek.