Samed Kartal, ilk kez BAL’da

Yönetimin renklerine bağladığı son oyuncu Samed Kartal oldu. 2 sezondur Batman Petrol’de oynayan 31 yaşındaki oyuncu, Başkan Hüseyin Deniz ile yaptığı görüşme sonucunda Gebzespor’a ‘evet’ dedi. Parlak bir kariyere sahip olan ve bu çerçevede Göztepe, Yeni Malatya ve Giresunspor'da 2. Lig şampiyonlukları bulunan Samet, geçtiğimiz sezon Batman Petrol formasıyla Gebzespor’a rakip olmuştu. Batman’daki maçın 55, Gebze’deki maçın ise 58.dakikasında oyuna giren deneyimli futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor. 3. Lig’de 86, 2.Lig’de 188, 1. Lig’de ise 14 maçı bulunan Samet Kartal kariyerinde ilk kez BAL Ligi’nde forma giyecek.