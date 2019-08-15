Yönetimin renklerine bağladığı son oyuncu Samed Kartal oldu. 2 sezondur Batman Petrol’de oynayan 31 yaşındaki oyuncu, Başkan Hüseyin Deniz ile yaptığı görüşme sonucunda Gebzespor’a ‘evet’ dedi. Parlak bir kariyere sahip olan ve bu çerçevede Göztepe, Yeni Malatya ve Giresunspor'da 2. Lig şampiyonlukları bulunan Samet, geçtiğimiz sezon Batman Petrol formasıyla Gebzespor’a rakip olmuştu. Batman’daki maçın 55, Gebze’deki maçın ise 58.dakikasında oyuna giren deneyimli futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor. 3. Lig’de 86, 2.Lig’de 188, 1. Lig’de ise 14 maçı bulunan Samet Kartal kariyerinde ilk kez BAL Ligi’nde forma giyecek.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Samed Kartal, ilk kez BAL’da
Şampiyonluğa yelken açan BAL temsilcisi Gebzespor, transferde gaz kesmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz