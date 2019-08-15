Yüklemeler tamam sırada taktikler var

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Sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor’da çift antrenman serisi sona eriyor.
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Sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor’da çift antrenman serisi sona eriyor. Bugün son kez iki antrenman yapacak olan Yeşil Siyahlılar sonraki çalışmalarını günde tek antrenman ile sürdürecek. Yükleme antrenmanlarını da geride bırakan futbolcular lige kadar oyun varyasyonları ve taktikleri üzerinde çalışacak. Önceki günü de iki antrenmanla geçen Kocaelisporlu futbolcular gündüz kuvvet, akşam ise koordinasyon çalıştı.

HAŞMET UÇAR DA İZLEDİ

Akşamki antrenman toplu halde saha etrafında yapılan düz koşu ile başladı. Ardından kondisyon sahasına geçen futbolcular burada çabukluk ve koordinasyon çalıştı. 4 farklı seti 3’er kez arttırmalı olarak tekrarlayan Yeşil Siyahlılar büyük sahaya geçti ve burada 15’er dakikadan iki devre halinde yaptığı çift kale maçla yoğun geçen bir antrenmanı geride bıraktı. Akşamki antrenmanı Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar da izledi.

Bugün 12:39 TSİ - Spor

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