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Sakarya’da yeniler görücüye çıkacak

Kocaelispor 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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Kocaelispor 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Yeşil Siyahlılar bu maçta yeni futbolcularını da görücüye çıkaracak. Ercüment Kafkasyalı, Semih Karadeniz, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Feridun Kıroğlu, Yakup Alkan, Batuhan Yayıkçı, Gökay Eser, Erdinç Karakaş ve Muhammed Yusuf Aygün ilk kez Kocaelispor forması ile tanışacak.

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Yorumlar

(2)
02

burak - resmi imza olmadan hazırlık maçı da olsa oynatılamıyor diye biliyorum. 20 Ağustosa kadar transfer çözülecek mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 14:21
01

Kocaeli Izmit - yakup senden çok şey bekliyorum abi vallahi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 13:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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