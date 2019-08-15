Kocaelispor 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Yeşil Siyahlılar bu maçta yeni futbolcularını da görücüye çıkaracak. Ercüment Kafkasyalı, Semih Karadeniz, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Feridun Kıroğlu, Yakup Alkan, Batuhan Yayıkçı, Gökay Eser, Erdinç Karakaş ve Muhammed Yusuf Aygün ilk kez Kocaelispor forması ile tanışacak.
Bugün 12:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:19 TSİ
Sakarya’da yeniler görücüye çıkacak
Kocaelispor 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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Yorumlar
(2 )
burak - resmi imza olmadan hazırlık maçı da olsa oynatılamıyor diye biliyorum. 20 Ağustosa kadar transfer çözülecek mi?
Kocaeli Izmit - yakup senden çok şey bekliyorum abi vallahi
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