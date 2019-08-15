Sakarya’da yeniler görücüye çıkacak

Kocaelispor 20 Ağustos’ta Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Yeşil Siyahlılar bu maçta yeni futbolcularını da görücüye çıkaracak. Ercüment Kafkasyalı, Semih Karadeniz, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Feridun Kıroğlu, Yakup Alkan, Batuhan Yayıkçı, Gökay Eser, Erdinç Karakaş ve Muhammed Yusuf Aygün ilk kez Kocaelispor forması ile tanışacak.