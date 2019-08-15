Elif Su renk kattı

Kocaelispor’un akşamki antrenmanını minik Kocaelisporlu taraftar Elif Su Tekin de izledi. Antrenman öncesinde Yakup Alkan ile fotoğraf çektiren Elif Su’ya, Teknik Direktör Engin Korukır tarafından yakın ilgi gösterildi. Babası Mürsel Tekin ile antrenmana gelen Elif Su, çalışmayı baştan sona izlerken, takımın medya sorumlusu Ege Durak’ın bir dediğini iki etmedi.