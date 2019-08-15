Kocaelispor’un akşamki antrenmanını minik Kocaelisporlu taraftar Elif Su Tekin de izledi. Antrenman öncesinde Yakup Alkan ile fotoğraf çektiren Elif Su’ya, Teknik Direktör Engin Korukır tarafından yakın ilgi gösterildi. Babası Mürsel Tekin ile antrenmana gelen Elif Su, çalışmayı baştan sona izlerken, takımın medya sorumlusu Ege Durak’ın bir dediğini iki etmedi.
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Elif Su renk kattı
Kocaelispor’un akşamki antrenmanını minik Kocaelisporlu taraftar Elif Su Tekin de izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz