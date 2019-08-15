Engin Korukır’ı beli fena zorluyor

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Kocaelispor’un deneyimli teknik adamı Engin Korukır bu aralar belinden sorun yaşıyor. Önceki akşamki antrenmanda yürürken biraz zorlandığı görülen Korukır, kulüp masörü Ali Arslan ve Hakan Küçük’e belini gösterdi. Korukır’ın saha içinde beline masaj yapıldı. Engin Korukır’ın belinde kas ağrısı olduğu belirtildi.