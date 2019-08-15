Kocaelispor’un deneyimli teknik adamı Engin Korukır bu aralar belinden sorun yaşıyor. Önceki akşamki antrenmanda yürürken biraz zorlandığı görülen Korukır, kulüp masörü Ali Arslan ve Hakan Küçük’e belini gösterdi. Korukır’ın saha içinde beline masaj yapıldı. Engin Korukır’ın belinde kas ağrısı olduğu belirtildi.
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Engin Korukır’ı beli fena zorluyor
Kocaelispor’un deneyimli teknik adamı Engin Korukır bu aralar belinden sorun yaşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz