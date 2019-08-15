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Ellerinde broşürle vatandaşı uyardılar

Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarının en aza indirilmesi adına yollarda denetimler arttırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe girişinde yaptığı denetimlerde sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, vatandaşların bayramını kutladı.
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Trafik kazalarının Kurban Bayramı boyunca en aza indirilmesi için yollarda denetime başlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ekipler, vatandaşlara ‘hayatı korumak için, kemerin ses getirsin’ adı altında bastırılan broşürleri dağıtarak, bayramı da kutladı. Bayram tatili süresince artan trafik yoğunluğunda kazaların en aza indirilmesi noktasında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda yollarda denetimler artarken, İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler birçok noktada denetim yaparak vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

24 SAAT GÖREVDELER 

İlçe girişinde, polis ve jandarma komutanlığı ekipleri tarafında oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan araçlarda, hem asayiş kontrolü yapıldı hem de sürücülerin trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Kontrolde otobüs şoföründen şikayetçi olan var mı diye de soruldu. Sürücülere ve vatandaşlara ‘hayatı korumak için, kemerin ses getirsin’ adı altında bastırılan broşürleri dağıtarak,  ekipler, Kurban Bayramını kutlayarak herkesin sağlıklı ve güvenlik bir şekilde sevdiklerinin yanlarına ulaşması adına 24 saat görevde oldukları dile getirdi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

5 günlük kurban bayramı tatili dolayısıyla trafikte denetimlerini sıklaştıran ekipler özellikle emniyet kemeri denetimi üstünde duruyor. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Sürücü, şoför ve yolculara kurallarına riayet etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunan polis ve jandarma, İçişleri Bakanlığının hayatı korumak için, emniyet kemerin ses getirsin’ sloganını hatırlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Erman Gözen, ‘yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmasını, özellikle sürücü ve şoförlerin, yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını kontrol ettikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarılarını sürdürerek, emniyet kemerinin hayata bağladığını kaydetti. Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesini isteyen Gözen, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutladı. Uygulamalarda, sürücü ve yolculara trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Bugün 12:57 TSİ - Asayiş

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