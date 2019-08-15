Başkan Hürriyet: İsraf musluklarını kapattık

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Sen anlat İzmit söz sizde etkinlikleri kapsamında Yuvam Akarca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısına İzmit Belediyesi birim müdürleri, İzmit Belediyesi meclis üyeleri Ertuğrul Malçok, Çetin Sarıca, bölgenin mahalle muhtarları Yuvam Akarca Üst Yönetim Başkanı Adem Erbaş ve çok sayıda vatandaş kaldı. Toplantıda mahalle esnaflarından Fevzi Yolcu Başkan Hürriyet’e tablo hediye etti.

HALKIN ARASINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUM

Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Aldığımız görevin sorumluluğu büyük. Omuzlarımızda ağır bir sorumluluk var. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana nasıl milletvekiliyken halkın arasındaysam başkanlık görevimde de halkın orasında olmaya devam ediyorum. Bu kapsamda her gün bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu toplantıların iki amacı var. Birincisi halkımıza teşekkür etmek ve mahallemizin sorunlarını yerinde tespit edip hızlı bir şekilde çözüm üretmektir” dedi.

5 SENE BOYUNCA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Bu toplantıları devam ettireceğiz. Yeri geldiğinde 3 ayda bir yeri geldiğinde 6 ayda bir tekrarlayacağız. Çünkü bir sonraki toplantılarda sorunların çözülüp çözülmediğini birlikte inceleyeceğiz. 5 sene boyunca çok sık bir araya geleceğiz. Yerinde yaptığımız tespitlerle sorunlarınıza daha hızlı çözüm sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

İSRAF MUSLUKLARINI KAPATTIK

Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız en önemli iş israfın önüne geçmek oldu. İsraf musluklarını kapattık. Kuruş kuruş hesap ediyoruz. Ciddi bir tasarruf halindeyiz. Çünkü milletimiz bize hakkını ve hukukunu emanet etti. Bu emaneti korumak bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bu yüzden milletimizin parasını kuruş kuruş hesap ederek harcıyoruz” dedi.

CANLI YAYIN YAPIYORUZ

Başkan Hürriyet, “İkinci yaptığımız en önemli işlerden biriside hesap verebilir olmak. Bu yüzden de şeffafız. Göreve geldiğimizden bu yana alımlarımız, ihalelerimiz, encümen toplantılarımız ve meclis toplantılarımız her şey halka açık ve canlı canlı yayınlıyoruz. Milletimizin görmesi ve takip etmesi için bunu yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

HİZMETLERİ AKSATMADIK

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi değişiklikleri ortaya koyduk. İlk 4 ayda bütçemizin yarısı kullanılmış olduğu hale yaptığımız tasarrufla, yapılan hiçbir hizmeti aksatmadan ve geçmişte verilen hizmeti kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

WHATSAPP İLETİŞİM HATTI

Başkan Hürriyet son olaraki “Biz güzel hizmetlerle vatandaşımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Herkesten benim bir ricam var. Lütfen benim gözüm kulağım olun. Aksayan durumları ve taleplerini lütfen bana iletin. Whatsapp iletişim hattıyla bize ulaşabilirsiniz. Bu Whatsapp iletişim hattıyla birlikte hemen dönüşler sağlanıyor ve sorunlar gideriliyor” diyerek sözlerine son verdi.