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Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karadeniz müziğinin dev ismi Volkan Konak’ı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sekapark’ta İzmitliler ile buluşturacak.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Mehmet Erdem’i getirerek, İzmitlileri coşturmuştu. Hürriyet’in 30 Ağustos Zafer Bayramı için de benzer bir organizasyon gerçekleştireceği öğrenildi. Hürriyet, 30 Ağustos’ta, Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak’ı İzmitliler ile buluşturacak. Mehmet Erdem ile İzmitlileri Anıtpark’ta coşturan Hürriyet, 30 Ağustos’taki konser için ise Sekapark’ı tercih etti. Daha geniş bir alanda daha geniş kitlelerin katılabileceği konserde Volkan Konak, İzmitlilere bayram coşkusunu yaşatacak. Saati tam olarak netleşmeyen konserin akşamüzeri olacağı öğrenildi.

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Yorumlar

(2)
01

İzmitli - Başkada bişe beklemek yanlış olurdu bu sanatçı müsvettesi bir tarihde PKK lılara evimi açarım diyen hain nede olsa CHP PKK kolkola

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 15:29
02

Körfezli - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Ne alakası var PKK ile Volkan konak’ın biraz dürüst olun yeter, çamur at izi kalsın öylemi ayıptı, günahtır iş olsun diye yorum yapmayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ağustos 16:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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