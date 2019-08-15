Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Mehmet Erdem’i getirerek, İzmitlileri coşturmuştu. Hürriyet’in 30 Ağustos Zafer Bayramı için de benzer bir organizasyon gerçekleştireceği öğrenildi. Hürriyet, 30 Ağustos’ta, Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak’ı İzmitliler ile buluşturacak. Mehmet Erdem ile İzmitlileri Anıtpark’ta coşturan Hürriyet, 30 Ağustos’taki konser için ise Sekapark’ı tercih etti. Daha geniş bir alanda daha geniş kitlelerin katılabileceği konserde Volkan Konak, İzmitlilere bayram coşkusunu yaşatacak. Saati tam olarak netleşmeyen konserin akşamüzeri olacağı öğrenildi.