7 kişi boğuldu, yasak sadece "tabelada"

Körfez Tütünçiftlik sahilinde yer alan ve belediye tarafından kum dökülerek plaj haline getirilen alan, Derince ile sınırda yer alıyor. Burası dipteki dalga ve kum dökülen alanın bitiminde başlayan derinlik bugüne kadar 7 kişinin boğularak ölmesine neden oldu. Oldukça tehlikeli olan bu plaja daha sonra yasak tabelası konuldu.
CANKURTARAN İSTENİYOR
Özellikle çocuklar ve gençler bu yasak tabelasına dikkat etmedikleri için denize girmeye ve hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise bu alanı plaj yapan belediyelerin önlemlerini yasaklayan tabelalarla değil, Kandıra sahillerinde olduğu gibi kurtarma ekipleri ile almalarını istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz