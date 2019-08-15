Mithat Ağa: İzmit’te spor adına çok şey olacak

İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, İzmit’in sportif olarak kesinlikle boş kalmayacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Tüm ülkemizin ve spor camiamızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldi. Fatma Hanım spor anlamında da görevi bize verdi. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum.

ASGARİ ŞARTLARI SAĞLAYACAĞIZ

Sarısu Gençlik Kampı bakıma gireceği için bu yıl kimseyi götüremedik. Ancak bu kamp seneye çok iyi hizmet verecektir. Yine Cephanelik Stadı ile ilgili sorunları da biliyoruz. Bölgedeki kulüplerimizin en iyi şekilde hizmet alması için gerekli olan çalışmaları Bu tesisteki 3 salonu en iyi şekilde hazırlayacağız. Ligin başlamasına kısa bir süre var ve en kötü asgari şartları sağlayacağız. Şehir Hastanesi tamamlandığında stadın yolu ile ve stada ulaşım ile ilgili bir sorun kalmayacak.

DOĞU KIŞLA TESİSİ BÜYÜKŞEHİR’E BAĞLI

19-27 Ağustos tarihleri arasında İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvamız olacak. Turnuvada İzmit sınırları içindeki takımlarımız turnuvada mücadele edecek. Ayın 22’sinde U-11’ler şenliği düzenlenecek. Bu etkinlik sabah 10’da başlayacak, akşam 18.30’da son bulacak. Doğu Kışla’daki tesis Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, benim o tesise müdahil olma şansım yok. Tasarruf Büyükşehir’in. Sakarya’daki turnuvanın İzmit’te de olması benim de hayalim.

BU PARA İZMİT’İN PARASI

Basketbol takımımıza sadece İzmit’in değil tüm Kocaeli halkının destek vermesini bekliyoruz. Doğru olan şeyleri kulağıma küpe olarak alıyorum. Az para ile çok iş yapacağız. İzmit’i spor adına hiç boş bırakmayacağız. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve spor kulüpleri olarak yetimin bir kuruş parasını farklı harcamayacağız, fuzuli hiçbir şey yapmayacağız. Bu para İzmit’in, bizim, herkesin parası. Bu duygudan asla çıkmadan çalışacağız.

ERKAN METİN KONUSU

Antrenörümüz Erkan Metin ile ilgili olarak Muzaffer Bey’in art niyetli bir şey yaptığını düşünmüyorum. O da bizim paydaşlarımızdan birisi olacak. Kayseri’deki bir antrenörün daha önce bir şikayeti oldu. Gençlik ve Spor Basketbol Antrenörü Erkan Metin’in Süper Lig’deki bir takımı çalıştırması için kurumundan “Olur” alması gerekiyor. Bunu aldı ve bir formül bulunarak (Yıllık ücretsiz izin) bizimle çalışması sağlandı. İzmit Belediye Bölgesel Lig’deyken de Erkan Metin’e antrenörlük için izin verildi. Ama Sayıştay kararına göre Süper Lig’deyken olmuyor. Kayseri’de yaşayan bir antrenörün şikayeti üzerine böyle bir karar alınmış.