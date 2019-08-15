Yusuf Erenkaya: Biz İzmit’in çocuklarına güvenin

İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, alt yapılara hizmet etmenin önemine vurgu yaptı ve şu düşüncelere yer verdi: Hepinizin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de teveccühleri ile bir görev aldık. Türkiye’nin hiçbir yerinde yok ki, bizim spor basınımız kadar doğru yönlendiren başka bir spor basını olsun. Kurumumuz adına sizlere de teşekkür ediyoruz.

BİR ÇOK BAŞARI HİKAYEMİZ OLACAK

Geçen gün tesise gittim, 9-11 yaş grubunun hazırlık maçı varmış. Beni gören antrenör çok duygulandı ve “10 yıl buradayım daha önce yönetim kademesinden kimse gelmemişti” dedi. Bu tür temaslara önem vereceğiz. 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışı ile buradayız. Sporun meşin yuvarlaktan ibaret olmadığını biliyor, ahlaklı neslin yetişmesini çok önemsiyoruz. Göreve yeni geldik ama dersimize de iyi çalışıyoruz. Talepler çok iyi. Tesislerimizi de hayata geçirdiğimizde işlerimiz daha da rayına girecek. Bir çok başarı hikayemiz olacak. Biz İzmit çocuklarına güvenin.