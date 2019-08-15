Uğur Koştur: İzmit Belediyespor hepimizin kulübü

İzmit Belediye Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Süper Lig’de ilimizi temsil edecek olan kadın basketbol takımı ile ilgili sorulan tüm sorulara net yanıtlar verdi. Koştur, İzmit Belediye Spor kadın basketbol takımının şehrin takımı olduğunu söyledi ve şahıslara kızıp kulübü zor durumda bırakanlara da ciddi bir sitemi vardı.

TÜM ŞEHRİN TEMSİLCİSİYİZ

Bu yıl da kadınlar basketbolda ilimizi İzmit Belediyesi temsil edecek. Bu takım benim ya da belediye başkanımızın takımı değil, tüm şehrin takımı. Bizler gelip geçiciyiz nihayetinde. Genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yapı, şeffaf, kentin değerlerine sahip çıkan bir şekilde ile yönetiliyor. Zor bir görev yapıyoruz. Bundan önceki arkadaşları eleştirdim ama işlerinin çok zor olduğunu işin içine girince anladım. Basın, kent, sponsorların desteği olmadan olmuyor.

KİŞİSEL MESELE YÜZÜNDEN KURUMA ZARAR VERİLMESİN

Takımımızın yapısı ile ilgili konuşan 2-3 kişi var. Uğur Koştur’a zarar vermek için kulübe kimse saldırmasın. Şahsi meselesi olan benimle konuşsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Hakaret boyutuna varmadığı sürece eleştiri tabii ki olacak. İzmitli Özge Kavurmacı’yı transfer ettik. Görüşmeler uzun sürdü. Belki bir birimizi üzdük ama sonuçta bir araya geldik. Kocaeli Basket’ten 3 İzmitli kızımız da bizimle birlikte olacak. Bu yıl Gelişim Ligi’ne katılmayacağız ancak seneye basketbol ordusu kurmak istiyoruz.

BELGESİ OLAN AÇIKLASIN, HERKES RAHATLASIN

Yönetimimizde 7 kişiden belki de 1 kişi Cumhuriyet Halk Partilidir. Bence sporun partisi olmaz. Sırtımı dayayacağım kişilerin spor bilinci, partisinden daha önemlidir. Ama anlamsız bir saldırı var. Yapılan ithamlar için şunu söylemek istiyorum. Elinde belgesi olan varsa çıksın anlatsın, herkes rahatlasın. Fatma hanıma da söyledim. Sıkıntı bensem şu an söylesinler bırakalım.