BAL temsilcisi İlimtepe Kullarspor 1975, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ağırladı. Tesislere hayran kalan Üzülmez, Kullar başkanı Fahri Altıntaş’ı kutladı. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, BAL temsilcisi İlimtepe Kullarspor 1975 kulübünü ziyaret etti. İdmanı bir süre izleyen başkan Üzülmez, daha sonra tesislere geçerek, başkan Fahri Altıntaş’tan bilgi aldı. Tesislere hayli emeği geçen Altıntaş’ı kutlayan Üzülmez, hayran kaldığını belirtti.
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Kullar’da Kocaelispor heyecanı!..
BAL temsilcisi İlimtepe Kullarspor 1975, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz