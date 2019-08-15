Kullar’da Kocaelispor heyecanı!..

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BAL temsilcisi İlimtepe Kullarspor 1975, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ağırladı. Tesislere hayran kalan Üzülmez, Kullar başkanı Fahri Altıntaş’ı kutladı. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, BAL temsilcisi İlimtepe Kullarspor 1975 kulübünü ziyaret etti. İdmanı bir süre izleyen başkan Üzülmez, daha sonra tesislere geçerek, başkan Fahri Altıntaş’tan bilgi aldı. Tesislere hayli emeği geçen Altıntaş’ı kutlayan Üzülmez, hayran kaldığını belirtti.