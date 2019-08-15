Bayram tatilinde fırsat bulabilen Kocaelililer, spor sahalarına akın etti. Kimi sahaya çıkıp bizzat top oynadı, kimi de maçları izledi. Bunlardan biri de milletvekili Mehmet Akif Yılmaz oldu. Kocaelispor efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Yuvacık Huzur Halı Saha Tesisleri’ne gelen Yılmaz, İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz’ın da yer aldığı maçta hünerlerini gösterdi. Açıkgöz ise “Spora bayramda da devam ettik. Değerli vekilimiz Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli İşkur Müdürü sayın Ulvi Yılmaz, Tuncay Seyahat’in sahibi Vedat Tuncay kardeşimiz, eski güreşçi antrenör sevgili Akif Karaosmanoğlu ve değerli kardeşlerimizle, sporun kardeşliğinde huzurda buluştuk. Dostlara selam olsun” dedi. Maçta Vedat Tuncay, Aşkın Doğan, Salih Çuman, Sami Uçar, Yasin Akın, Ömer Türk, Emre Özsemiz, Bora Savaş ve Nizamettin Yılmaz da yer aldı.
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:52 TSİ
Milletvekili Yılmaz da sahaya ayak bastı
Bayram tatilinde fırsat bulabilen Kocaelililer, spor sahalarına akın etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz