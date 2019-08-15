Kocaeli’ne Kurban Bayramı arifesinde ve bayram süresince emniyet bölgesinde aralıksız olarak denetimler yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak bayramın acıya dönüşmesinin önüne geçmek için yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlali ve eksikliklerden toplam bin 841 araca ceza kesildi. Ayrıca 114 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 52 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sonucunda toplam 906 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Kocaeli’ne bayram boyunca alınan tedbir ve yapılan denetimler sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmezken geçtiğimiz Kurban Bayramına oranla, kaza türlerinde ve sayılarında büyük oranda azalma yaşandığı gözlendi. Kurban bayramı süresince maddi hasarlı kazalarda yüzde 42 azalma görülerek bayram boyunca 62 maddi hasarlı, yaralamalı kazalarda yüzde 68 düşüş yaşanarak 46 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Bugün 14:51 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:18 TSİ
İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu
Kocaeli’de Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde kaza türlerinde ve sayılarında büyük oranda azalma yaşandığı gözlendi. Kurban bayramı süresince maddi hasarlı kazalarda yüzde 42 azalma görülerek bayram boyunca 62 maddi hasarlı, yaralamalı kazalarda yüzde 68 düşüş yaşanarak 46 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz