İşte Kocaeli’nin bayramda kaza bilançosu

Kocaeli’ne Kurban Bayramı arifesinde ve bayram süresince emniyet bölgesinde aralıksız olarak denetimler yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak bayramın acıya dönüşmesinin önüne geçmek için yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlali ve eksikliklerden toplam bin 841 araca ceza kesildi. Ayrıca 114 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 52 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sonucunda toplam 906 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Kocaeli’ne bayram boyunca alınan tedbir ve yapılan denetimler sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmezken geçtiğimiz Kurban Bayramına oranla, kaza türlerinde ve sayılarında büyük oranda azalma yaşandığı gözlendi. Kurban bayramı süresince maddi hasarlı kazalarda yüzde 42 azalma görülerek bayram boyunca 62 maddi hasarlı, yaralamalı kazalarda yüzde 68 düşüş yaşanarak 46 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.