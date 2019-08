Otomobillere bu isimler konuluyor

Çok sevdikleri otomobilleriyle Kopilot aracılığıyla dijital bağ kuran kullanıcılar, koydukları isimlerle de dikkat çekiyor. Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor.

Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin isim seçimlerinden bazıları ise şöyle:

İLGİNÇ İSİMLER

“Beyaz Güvercin, Yaren, Kertenkele, Uçan Tank, Kral, Uçan Teneke, Paşam, Gezginci, Hızlı ve Öfkeli, Beyaz Melek, Albay Albatros, Lovers on The Roads, Tiger.” Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor ve aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Ürün ailesine yeni eklenen Kopilot Wi-Fi ile de internet bağlantısı sağlanıyor.