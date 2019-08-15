Cumhuriyet TIR'ı Karamürsel’den geçti

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. senesinde Samsun’dan hareket eden Cumhuriyet TIRI Karamürselli vatandaşların ziyaretine açıldı. ADD Karamürsel Şubesi tarafından getirilen TIR’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun’dan yola çıkan Cumhuriyet TIRI’nı Karamürsel ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



‘DEVRİMLERİN FARKINDA VARMALIYIZ’

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin farkına varılması gerektiğini dile getiren Purut, ‘Milli Mücadelenin 100’üncü yılı dolayısıyla etkinliği gerçekleştiren ADD Genel Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkına varmalıyız. Coğrafyamızda yaşanan gelişmeler bu devrimlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bu mücadele sürecek. Aydınlanma sürçü dünyanın hiçbir yerinde geriye doğru gitmemiştir. Bu düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

SANATÇILAR SAHNE ALDI

İlhan Çınar Alanı’nda kurulan sahnede ilk gün akşamı Udi Ufuk, Türk Sanat Müziği ve Barkin ile Rhapsody, ikinci günün akşamı ise Gürkan, Türk Halk Müziği, Hatiç ve Ege Mey orkestrasıyla şenlenen program ilerleyen saatlere kadar devam etti . İlhan Çınar Alanı’nda yer alan TIR içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası’ndan, 10.Yıl Madalyası’na orijinal objelerin yanı sıra Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemeler ve panolar yer alıyor.