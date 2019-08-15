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Ahbap Gebze kuruluyor

Sevilen sanatçı Haluk Levent tarafından, çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile kurulan Ahbap Topluluğu’nun Gebze ayağı da faaliyete geçiyor.
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Sevilen sanatçı Haluk Levent tarafından, yardıma muhtaç insanların yardımına koşmak için kurulan ve özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Ahbap Topluluğu’nun Gebze ayağı da faaliyete geçiriyor. Ahbap Kocaeli’den ayrılarak, Gebze’de bir ekip oluşturacak gençler, kendi ilçelerindeki yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşıp, sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ahbap Kocaeli Şehir Başkanı Melike Kutbay, “Ahbap paylaşmak, yardımlaşmak ve tüm canlılara, doğaya saygı gösterip öğrenmek üzerine kurulu şeffaf, şefkatli bir insanlık hareketidir. Ahbap Kocaeli olarak Gebze Bölgesi’nde belirli bir üye sayısına ulaştık. Ahbap’ta ilçeler belirli bir sayıya ulaştıklarında il merkezinden ayrılarak şehir statüsünde değerlendiriliyor. Gebze’de bulunup bizlere destek olmak isteyen herkesi Ahbap Gebze’ye davet ediyoruz” dedi.

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