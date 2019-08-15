İzmit Yenişehir Mahallesinde bayram namazı sonrası meydana gelen olayda namazdan çıkıp evine gitmekte olan Resul Avcı isimli kişi, bir magandanın silahından çıkan yorgun mermi ile başından yaralandı. Olay yerinde kanlar içerisinde yere yığılan Avcı’yı görenler hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen yaralı vatandaşı alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Resul Avcı’nın başına isabet eden kurşun ameliyat ile çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hastanede tedavi gören Avcı’ya ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan olaya neden olan magandanın yakalanması için Kocaeli İl Asayiş Şube ve İzmit İlce Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.