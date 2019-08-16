Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:00 TSİ- Gündem G: Bugün 10:29 TSİ

Asrın felaketinin 20. yılı

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve GESOTİM tarafından, Asrın Felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 20.yılına özel anma programı Kavaklı Marina’da, bu akşam Saat 21.00’da başlayacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve GESOTİM tarafından, Asrın Felaketi olarak nitelendirilen, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 20. yılında, hem deprem gerçeğini insanlara aktarmak, hem de binlerce şehidimizi anmak için 16 Ağustos akşamı Gölcük’te bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. 20.yıla özel düzenlenecek program Kavaklı Marina’da yapılacak. Saat 21.00’da başlayacak ve gece Saat 03.02’ye kadar sürecek.

BÜYÜKELÇİLER GÖLCÜK’E GELİYOR

Saat 21.00’da açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayacak program, GESOTİM’in yemin töreni ile devam edecek. Bu yıl ki programa deprem döneminde ülkemize yardımda bulunmuş ülkelerin büyükelçileri ve konsolosları katılacak. Yapılacak şilt takdimiyle hem 20.yıla özel teşekkür edilmiş olacak, hem de deprem ile ilgili yapılacak konuşmalarla bir farkındalık oluşturulacak.

BÜYÜKAKIN GÖLCÜK’TE OLACAK

Programın devamında ise, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okunarak, depremde hayatını kaybetmiş şehitler bir kez daha anılacak. Deprem sergisisi açılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KOÜ Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şerif Barış, milletvekili İlyas Şeker ve İMO eski Başkanı Bekir Güre’nin katılacağı “Deprem” konulu bir panel gerçekleştirilecek. Gece 03.02’de deprem anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve duayla 20.yıl programı son bulacak.

MEZARLIKTA DUALAR YAPILACAK

Deprem şehitlerimiz için 17 Ağustos Cumartesi günü ise Saat 11.00’da Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde, 12.00’da İhsaniye 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde, 15.30’da Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında, 17.30’da Yazlık Şehitliğinde, 17.30’da Ulaşlı Deprem Şehitliğinde ziyaret, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua yapılacak. Ayrıca 13.30’da İhsaniye Çiftlik Ulucami’de, 17.30’da da Halıdere Merkez Camisi’nde deprem şehitlerimiz için Kuran Tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

BAŞKAN SEZER DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20.yılda da hem deprem şehitlerimizi anmak, hem de deprem gerçeğine bu acıları yaşamış insanlar olarak parmak basmak adına bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Ben 16 Ağustos akşamı Saat 21.00’da Kavaklı Marina’da yapılacak anma programa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

Bugün 08:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi! mask
Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi!
7 kişi boğuldu, yasak sadece "tabelada" mask
7 kişi boğuldu, yasak sadece "tabelada"
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var! mask
Prematüre bebek için acil kana ihtiyaç var!
Dursun Gener, hayatını kaybetti mask
Dursun Gener, hayatını kaybetti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
İlimtepe'de korkunç manzara! mask
İlimtepe'de korkunç manzara!
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Bayram bitiyor, yağmur geliyor mask
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL